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Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого

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Фон дер Ляйен проведет встречи с Зеленским и Шмыгалем
Фон дер Ляйен проведет встречи с Зеленским и Шмыгалем
Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого I степени. Об этом фон дер Ляйен 15 сентября сообщила в Twitter.

"Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан Европейского союза как символ нашей крепкой связи", – написала она.

Сегодня глава Еврокомиссии прибыла в Киев. Она отметила, что обсудит с  Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать экономики Украины и ЕС на пути к членству в Евросоюзе. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, награды, орден, ЕС
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