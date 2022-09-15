Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого

"Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан Европейского союза как символ нашей крепкой связи", – написала она.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Сегодня глава Еврокомиссии прибыла в Киев. Она отметила, что обсудит с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать экономики Украины и ЕС на пути к членству в Евросоюзе.