Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого

"Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан Европейского союза как символ нашей крепкой связи", – написала она.
Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022
This is a great honour.
I accept it in the name of all EU citizens.
And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3
Сегодня глава Еврокомиссии прибыла в Киев. Она отметила, что обсудит с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать экономики Украины и ЕС на пути к членству в Евросоюзе.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.