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"Это прецедент для Европарламента". Зеленская присутствовала на выступлении фон дер Ляйен о делах ЕС

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Фон дер Ляйен пригласила Зеленскую в Страсбург на свое ежегодное обращение к Европарламенту
Фон дер Ляйен пригласила Зеленскую в Страсбург на свое ежегодное обращение к Европарламенту
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

На выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европейскому парламенту 14 сентября в Страсбурге (Франция) присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Об этом глава ЕК отметила у себя в Twitter.

"Дорогая Елена Зеленская, нужно огромное мужество, чтобы противостоять жестокости [президента РФ Владимира] Путина. Но вы это мужество нашли и дали его всему народу", – написала фон дер Ляйен.

Она также обратилась к первой леди во время выступления и поблагодарила ее за мужество. 

"Украина сильная, потому что такие люди, как ваш муж, президент Зеленский, остались в Киеве, чтобы возглавить сопротивление вместе с вами и вашими детьми", – сказала фон дер Ляйен.

Зеленская отметила в Telegram, что среди важнейших итогов работы ЕС – Украина, ее сопротивление российской агрессии и европейская поддержка.

"Это прецедент для Европарламента – впервые на доклады приглашают иностранного гостя. Для меня честь представлять Украину", – написала она.

Первая леди поблагодарили фон дер Ляйен за личное содействие в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Также они обсудили потребности украинцев за границей, лечение в других странах граждан и военнослужащих, помощь в протезировании и психологическую реабилитацию.

Во время обращения к Европарламенту глава ЕС заявила, что Европа была с Украиной с первого дня вторжения и ее поддержка останется "непоколебимой". Для выступления фон дер Ляйен выбрала наряд в цветах украинского флага – она дополнила синюю блузку желтым пиджаком, украсив лацкан желто-синей лентой.

Контекст:

State of the Union ("О состоянии Союза") – ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты ЕС на будущее. После речи проходят пленарные прения. В этом году фон дер Ляйен выступает в Европарламенте 14 сентября.

13 сентября фон дер Ляйен сообщила, что пригласила Зеленскую на свое ежегодное послание Европарламенту.

По информации "Европейской правды", это первый прецедент, когда на программный доклад главы Еврокомиссии приглашается представитель Украины.

Теги: Украина, Франция, Европарламент, Еврокомиссия, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Елена Зеленская
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