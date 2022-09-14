"Это прецедент для Европарламента". Зеленская присутствовала на выступлении фон дер Ляйен о делах ЕС

"Дорогая Елена Зеленская, нужно огромное мужество, чтобы противостоять жестокости [президента РФ Владимира] Путина. Но вы это мужество нашли и дали его всему народу", – написала фон дер Ляйен.
Dear Olena @ZelenskaUA, it took immense courage to resist Putin’s cruelty. *— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022
But you found that courage.
You have given courage to the whole nation. *
And you have given hope to all of us *
Glory to a country of European heroes. Slava Ukraini!
#SOTEU pic.twitter.com/kCefu589pe
Она также обратилась к первой леди во время выступления и поблагодарила ее за мужество.
"Украина сильная, потому что такие люди, как ваш муж, президент Зеленский, остались в Киеве, чтобы возглавить сопротивление вместе с вами и вашими детьми", – сказала фон дер Ляйен.
Зеленская отметила в Telegram, что среди важнейших итогов работы ЕС – Украина, ее сопротивление российской агрессии и европейская поддержка.
"Это прецедент для Европарламента – впервые на доклады приглашают иностранного гостя. Для меня честь представлять Украину", – написала она.
Первая леди поблагодарили фон дер Ляйен за личное содействие в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Также они обсудили потребности украинцев за границей, лечение в других странах граждан и военнослужащих, помощь в протезировании и психологическую реабилитацию.
Во время обращения к Европарламенту глава ЕС заявила, что Европа была с Украиной с первого дня вторжения и ее поддержка останется "непоколебимой". Для выступления фон дер Ляйен выбрала наряд в цветах украинского флага – она дополнила синюю блузку желтым пиджаком, украсив лацкан желто-синей лентой.
State of the Union ("О состоянии Союза") – ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты ЕС на будущее. После речи проходят пленарные прения. В этом году фон дер Ляйен выступает в Европарламенте 14 сентября.
13 сентября фон дер Ляйен сообщила, что пригласила Зеленскую на свое ежегодное послание Европарламенту.
По информации "Европейской правды", это первый прецедент, когда на программный доклад главы Еврокомиссии приглашается представитель Украины.