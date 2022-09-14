"Это прецедент для Европарламента". Зеленская присутствовала на выступлении фон дер Ляйен о делах ЕС

Фон дер Ляйен пригласила Зеленскую в Страсбург на свое ежегодное обращение к Европарламенту Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

"Дорогая Елена Зеленская, нужно огромное мужество, чтобы противостоять жестокости [президента РФ Владимира] Путина. Но вы это мужество нашли и дали его всему народу", – написала фон дер Ляйен.

Dear Olena @ZelenskaUA, it took immense courage to resist Putin’s cruelty. *

But you found that courage.



You have given courage to the whole nation. *

And you have given hope to all of us *

Glory to a country of European heroes. Slava Ukraini!

#SOTEU pic.twitter.com/kCefu589pe — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

Она также обратилась к первой леди во время выступления и поблагодарила ее за мужество.

"Украина сильная, потому что такие люди, как ваш муж, президент Зеленский, остались в Киеве, чтобы возглавить сопротивление вместе с вами и вашими детьми", – сказала фон дер Ляйен.

Зеленская отметила в Telegram, что среди важнейших итогов работы ЕС – Украина, ее сопротивление российской агрессии и европейская поддержка.

"Это прецедент для Европарламента – впервые на доклады приглашают иностранного гостя. Для меня честь представлять Украину", – написала она.

Первая леди поблагодарили фон дер Ляйен за личное содействие в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Также они обсудили потребности украинцев за границей, лечение в других странах граждан и военнослужащих, помощь в протезировании и психологическую реабилитацию.

Во время обращения к Европарламенту глава ЕС заявила, что Европа была с Украиной с первого дня вторжения и ее поддержка останется "непоколебимой". Для выступления фон дер Ляйен выбрала наряд в цветах украинского флага – она дополнила синюю блузку желтым пиджаком, украсив лацкан желто-синей лентой.

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Фото: EPA Первая леди Украины Елена Зеленская, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: EPA Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Фото: EPA Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и первая леди Елена Зеленская Фото: EPA Первая леди Украины Елена Зеленская, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: EPA Первая леди Украины Елена Зеленская, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: EPA Первая леди Украины Елена Зеленская, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен