ЕС выделит €100 млн на восстановление школ в Украине

Она отметила, что над процессом восстановления школ комиссия будет работать вместе с первой леди Еленой Зеленской, которая присутствовала на выступлении.
"Я объявляю, что мы будем работать с первой леди, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ... Потому что будущее Украины начинается в ее школах", – заявила фон дер Ляйен.
С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения, сообщал министр образования Украины Сергей Шкарлет.
Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.
Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – был полностью подготовлен для работы в условиях военного положения. Из них школ – 59%.