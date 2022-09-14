ЕС выделит €100 млн на восстановление школ в Украине

Она отметила, что над процессом восстановления школ комиссия будет работать вместе с первой леди Еленой Зеленской, которая присутствовала на выступлении.

"Я объявляю, что мы будем работать с первой леди, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ... Потому что будущее Украины начинается в ее школах", – заявила фон дер Ляйен.

С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения, сообщал министр образования Украины Сергей Шкарлет.