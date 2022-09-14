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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС выделит €100 млн на восстановление школ в Украине

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Из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ
Из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ
Фото: EPA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с ежегодным посланием в Европарламенте завила, что Европейский союз выделит €100 млн на восстановление разбомбленных вследствие российской агрессии школ в Украине. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК.

Она отметила, что над процессом восстановления школ комиссия будет работать вместе с первой леди Еленой Зеленской, которая присутствовала на выступлении

"Я объявляю, что мы будем работать с первой леди, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ..Потому что будущее Украины начинается в ее школах", – заявила фон дер Ляйен.

С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения, сообщал министр образования Украины Сергей Шкарлет.

Контекст:

Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.

Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – был полностью подготовлен для работы в условиях военного положения. Из них школ – 59%. 

Теги: Еврокомиссия, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, война России против Украины, Елена Зеленская, Сергей Шкарлет
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