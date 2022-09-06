Оккупанты разрушили или повредили 823 школы в Украине – Офис президента

Об этом 6 сентября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Относительно разрушения учебных заведений. На сегодня полностью разрушены или частично повреждены 823 школы. Мы активно работаем с нашими международными партнерами по быстрому восстановлению этих объектов", – сказал заместитель руководителя ОПУ.

По словам Тимошенко, 1 сентября в Украине открылись 6786 школ, еще 3093 школы планируется открыть до 15 сентября (ожидают выводов по безопасности от ОВА).

Война России против Украины. Главное (обновляется)