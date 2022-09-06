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Оккупанты разрушили или повредили 823 школы в Украине – Офис президента

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Украина вместе с международными партнерами работает над быстрым восстановлением поврежденных школ, отметил Тимошенко
Украина вместе с международными партнерами работает над быстрым восстановлением поврежденных школ, отметил Тимошенко
Фото: president.gov.ua

С начала полномасштабной войны 24 февраля российские оккупационные войска повредили более 800 школ в Украине.

Об этом 6 сентября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Относительно разрушения учебных заведений. На сегодня полностью разрушены или частично повреждены 823 школы. Мы активно работаем с нашими международными партнерами по быстрому восстановлению этих объектов", – сказал заместитель руководителя ОПУ.

По словам Тимошенко, 1 сентября в Украине открылись 6786 школ, еще 3093 школы планируется открыть до 15 сентября (ожидают выводов по безопасности от ОВА).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/792717561974357/

Контекст:

Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил 29 августа, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали от военных действий 2405 учебных заведений (2135 – повреждены, 270 – уничтожены). По информации Бабака, на временно оккупированной территории Украины находится 1,3 тыс. учебных заведений.

Теги: Россия, Украина, образование, вторжение, война России против Украины, школы, разрушения, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты, восстановление
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