Оккупанты разрушили или повредили 823 школы в Украине – Офис президента

Об этом 6 сентября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
"Относительно разрушения учебных заведений. На сегодня полностью разрушены или частично повреждены 823 школы. Мы активно работаем с нашими международными партнерами по быстрому восстановлению этих объектов", – сказал заместитель руководителя ОПУ.
По словам Тимошенко, 1 сентября в Украине открылись 6786 школ, еще 3093 школы планируется открыть до 15 сентября (ожидают выводов по безопасности от ОВА).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил 29 августа, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали от военных действий 2405 учебных заведений (2135 – повреждены, 270 – уничтожены). По информации Бабака, на временно оккупированной территории Украины находится 1,3 тыс. учебных заведений.