Каждые две из трех школ в Украине, которые открылись 1 сентября, имеют укрытие – Офис президента

4599 школ в Украине, которые открылись 1 сентября, имеют оборудованные укрытия, отметил Тимошенко Фото: president.gov.ua

Из них 4599 школ имеют оборудованные укрытия (около 67,8%), а 2187 школ – готовые укрытия на расстоянии до 100 м от учебного заведения, добавил замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, 3093 школы в Украине планируются открыть до 15 сентября (еще ожидают выводы по безопасности от ОВА).

В то же время 3998 школ пока не открываются из-за отсутствия укрытий, подчеркнул он.

Как рассказал Тимошенко, из 15 297 школ на подконтрольной Украине территории находится 13 881 учебное заведение. 8,5 тыс. из них имеют укрытие, резюмировал замглавы ОПУ.