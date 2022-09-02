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Министр образования Польши рассказал, сколько украинских детей учатся в польских школах

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Польские школы гостеприимно принимают украинских детей, покинувших родную страну из-за российской агрессии
Польские школы гостеприимно принимают украинских детей, покинувших родную страну из-за российской агрессии
Фото: EPA

Новый учебный год в школах Польши начали 185 тыс. детей, бежавших от войны в Украине. Об этом 2 сентября заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире RMF FM.

Чарнек добавил, что это число сократилось на 7 тыс. по сравнению с 24 июня, когда в Польше закончился предыдущий учебный год.

По мнению министра, многие находящихся в Польше украинские дети дистанционно учатся в Украине.

"Дистанционное обучение в Украине будет продолжаться, и большинство этих детей, безусловно, будет на дистанционном обучении в Украине", – сказал он.

По данным Еврокомиссии, всего 506 тыс. украинских детей пошли 1 сентября в школы в странах Евросоюза.

По данным сайта управления верховного комиссара ООН по правам человека, Польша из всех европейских стран приняла по состоянию на 30 августа больше всего украинцев – более 1,35 млн.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что за границей находятся почти 2 млн украинских детей.

Генеральный директорат Еврокомиссии по миграции и внутренним делам 24 июля сообщал, что около полумиллиона вынужденно переселенных детей из Украины были интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет 27 августа рассказал, что 641 тыс. украинских школьников находятся за пределами Украины, из них около 200 тыс. – на временно оккупированных РФ территориях.

Контекст:

В Украине 1 сентября очное обучение в школах начали более 850 тыс. детей, 1,87 млн школьников будут учиться онлайн, 1,25 млн – по смешанной системе.

Как сообщили в Минобразования, 1 сентября обучение в Украине начали на 300 тыс. учеников меньше, чем в прошлом году.

Теги: Украина, Польша, образование, миграция, Еврокомиссия, учебный год, Дмитрий Кулеба, дети, Европа, украинцы, школьники, школы, Евросоюз, Минобразования, Сергей Шкарлет, ЕС, школа
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