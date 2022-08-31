Путин создает условия для насильственной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их культурную идентичность – ISW

Аналитики ISW ссылаются на заявление главы Федерального агентства по делам национальностей РФ Игоря Баринова о необходимости создания "адаптационных центров для мигрантов", которое он сделал после встречи с президентом России.
Баринов заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в неуказанных пилотных регионах, чтобы "мигранты" в России знали и уважали российские традиции, обычаи, историю и не подвергались "социальной изоляции".
Создание так называемых программ социальной адаптации в России добавит социальные аспекты в правовые рамки, с помощью которых Путин, вероятно, стремится принудительно культурно ассимилировать украинцев в РФ, отмечают в ISW.
Кроме того, в Институте исследования войны обратили внимание, что российские оккупационные "власти" продолжают попытки насильственно интегрировать школы на временно оккупированной территории Украины в российскую систему образования и расширяют методы социального контроля за населением.
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщили в Офисе генпрокурора в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
В России 18 июня заявили, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев. Вице-премьер-министр – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки сообщила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.