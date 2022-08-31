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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин создает условия для насильственной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их культурную идентичность – ISW

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Захватчики пытаются стереть культурную идентичность украинцев и тех, кто находится на оккупированных территориях, и тех, кто оказался на территории РФ
Захватчики пытаются стереть культурную идентичность украинцев – и тех, кто находится на оккупированных территориях, и тех, кто оказался на территории РФ
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин, вероятно, готовит принудительную культурную ассимиляцию перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность. Об этом говорится в опубликованном 30 августа оперативном анализе американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики ISW ссылаются на заявление главы Федерального агентства по делам национальностей РФ Игоря Баринова о необходимости создания "адаптационных центров для мигрантов", которое он сделал после встречи с президентом России.

Баринов заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в неуказанных пилотных регионах, чтобы "мигранты" в России знали и уважали российские традиции, обычаи, историю и не подвергались "социальной изоляции".

Создание так называемых программ социальной адаптации в России добавит социальные аспекты в правовые рамки, с помощью которых Путин, вероятно, стремится принудительно культурно ассимилировать украинцев в РФ, отмечают в ISW.

Кроме того, в Институте исследования войны обратили внимание, что российские оккупационные "власти" продолжают попытки насильственно интегрировать школы на временно оккупированной территории Украины в российскую систему образования и расширяют методы социального контроля за населением.

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщили в Офисе генпрокурора в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявили, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев. Вице-премьер-министр – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки сообщила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, культура, оккупация, депортация, дети, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, школьники, война России против Украины, мигранты, украинец, школы, население, российские оккупанты, ISW
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