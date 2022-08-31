Путин создает условия для насильственной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их культурную идентичность – ISW

Захватчики пытаются стереть культурную идентичность украинцев – и тех, кто находится на оккупированных территориях, и тех, кто оказался на территории РФ Фото: EPA

Аналитики ISW ссылаются на заявление главы Федерального агентства по делам национальностей РФ Игоря Баринова о необходимости создания "адаптационных центров для мигрантов", которое он сделал после встречи с президентом России.

Баринов заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в неуказанных пилотных регионах, чтобы "мигранты" в России знали и уважали российские традиции, обычаи, историю и не подвергались "социальной изоляции".

Создание так называемых программ социальной адаптации в России добавит социальные аспекты в правовые рамки, с помощью которых Путин, вероятно, стремится принудительно культурно ассимилировать украинцев в РФ, отмечают в ISW.

Кроме того, в Институте исследования войны обратили внимание, что российские оккупационные "власти" продолжают попытки насильственно интегрировать школы на временно оккупированной территории Украины в российскую систему образования и расширяют методы социального контроля за населением.