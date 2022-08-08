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Зеленский создал в Украине Координационный совет по вопросам защиты и безопасности детей

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Зеленский создал совет указом
Зеленский создал совет указом
Фото: Офіс Президента України / Facebook

8 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по вопросам защиты и безопасности детей. Документ опубликован на сайте главы государства.

Совет создан "как консультативно-совещательный орган при президенте Украины".

В числе основных задач новосозданной структуры указан "системный анализ ситуации, определение направлений и приоритетов по защите прав и безопасности детей, прежде всего в условиях военного положения, наработка предложений по мерам по предупреждению преступлений против детей, недопущению принудительной депортации юных граждан Украины за пределы государства, содействию скоординированной реализации таких мер, обеспечению мониторинга эффективности их реализации".

Координационный совет также будет мониторить ситуацию с детьми, которых Россия депортировала с украинской территории, а также с теми, кого эвакуировали из зоны боевых действий в западном направлении.

"Координационный совет создается в составе председателя, секретаря и других членов координационного совета, участвующих в его работе на общественных началах. Главой координационного совета является руководитель Офиса президента Украины", – говорится в положении о новой структуре.

Контекст:

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявили, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки сообщила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

29 июля в МВД Украины сообщили, что правоохранители смогли идентифицировать более 5,6 тыс. украинских детей, которые были принудительно депортированы в Россию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: депортация, дети, указ, Владимир Зеленский, украинцы, президент, ребенок, советы
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