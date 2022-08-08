Зеленский создал в Украине Координационный совет по вопросам защиты и безопасности детей

Совет создан "как консультативно-совещательный орган при президенте Украины".

В числе основных задач новосозданной структуры указан "системный анализ ситуации, определение направлений и приоритетов по защите прав и безопасности детей, прежде всего в условиях военного положения, наработка предложений по мерам по предупреждению преступлений против детей, недопущению принудительной депортации юных граждан Украины за пределы государства, содействию скоординированной реализации таких мер, обеспечению мониторинга эффективности их реализации".

Координационный совет также будет мониторить ситуацию с детьми, которых Россия депортировала с украинской территории, а также с теми, кого эвакуировали из зоны боевых действий в западном направлении.

"Координационный совет создается в составе председателя, секретаря и других членов координационного совета, участвующих в его работе на общественных началах. Главой координационного совета является руководитель Офиса президента Украины", – говорится в положении о новой структуре.