В Херсонской области оккупанты объявили набор детей на оздоровление в РФ – Хлань

По словам Хланя, оккупанты насаживают "русский мир" и делают картинку, что Херсонская область – российская Фото: ЕРА

"Оккупанты заявляют, что в области отменяют общины и возвращаются к старому административно-территориальному устройству. Объявили набор детей до восьми лет на оздоровление в… Ростов, обзванивают родителей и приглашают на бесплатное обучение в отжатых университетах в области, а семьям школьников обещают деньги, если те пойдут на обучение по российским программам", – написал Хлань.

По его словам, оккупанты действуют согласно своим методичкам.

"Насаживают "русский мир" и делают картинку, что Херсонская область – российская. Но люди видят, что ВСУ рядом, поэтому любой скептицизм исчез. Наши Вооруженные силы ежедневно, систематически и ювелирно уничтожают тылы врага", – подчеркнул Хлань.

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