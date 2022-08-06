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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты объявили набор детей на оздоровление в РФ – Хлань

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По словам Хланя, оккупанты насаживают "русский мир" и делают картинку, что Херсонская область российская
По словам Хланя, оккупанты насаживают "русский мир" и делают картинку, что Херсонская область – российская
Фото: ЕРА

В Херсонской области оккупанты объявили набор детей на оздоровление в российском Ростове-на-Дону. Об этом 5 августа в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты заявляют, что в области отменяют общины и возвращаются к старому административно-территориальному устройству. Объявили набор детей до восьми лет на оздоровление в… Ростов, обзванивают родителей и приглашают на бесплатное обучение в отжатых университетах в области, а семьям школьников обещают деньги, если те пойдут на обучение по российским программам", – написал Хлань.

По его словам, оккупанты действуют согласно своим методичкам.

"Насаживают "русский мир" и делают картинку, что Херсонская область – российская. Но люди видят, что ВСУ рядом, поэтому любой скептицизм исчез. Наши Вооруженные силы ежедневно, систематически и ювелирно уничтожают тылы врага", – подчеркнул Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0ohqfw8opHxB7KLM81PkzwLP6MpM9bP4bJTP6Df9qpxYne5UoCCDLR9tmbz1vo1sil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили 53 населенных пункта.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, ВСУ, школьники, война России против Украины, Сергей Хлань
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