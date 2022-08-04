Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Как пишет пресс-служба главы государства, Зеленский встретился с Янушевичем в Офисе президента.
"Во время встречи Владимир Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как руководителем важного региона. Глава государства также подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности", – говорится в релизе.
В ОП сообщают, что Янушевичу 44 года. Он родился в Киеве, имеет три высших образования (экономическое, юридическое и управленческое), является доктором юридических наук. Янушевич с 1996 года работал в налоговой инспекции Киева, а с 2001-го – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2011 году перешел в миграционную службу, а потом был гендиректором госпредприятия "Документ". С 2014-го работал на госпредприятии "Украинский государственный центр радиочастот" (два года был исполнительным директором, а потом – советником гендиректора).
Чиновник является заслуженным экономистом Украины и кавалером ордена "За заслуги", сообщается в релизе.
ZN.UA пишет, что он был люстрирован в 2014 году и "в свое время пользовался особым доверием" бывшего премьер-министра Николая Азарова, подозреваемого в госизмене. По информации СМИ, Янушевич якобы имел очень тесные, дружеские отношения с сыном Азарова Алексеем.
Увольнение предыдущего руководителя администрации Геннадия Лагуты Кабмин согласовал 28 июня. Указ о его отставке президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 июля.
С тех пор обязанности главы ОВА временно исполнял Дмитрий Бутрий, который был заместителем Лагуты. 2 августа Кабмин согласовал назначение Янушевича.