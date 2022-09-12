В Украине из-за обстрелов РФ более 400 школ перешли на дистанционное обучение – МОН

"На начало учебного года в Украине 12 904 школы начали образовательный процесс. 1289 школ находятся на временно оккупированных территориях. 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн- образования, 4075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения", – сказал Шкарлет.

Он отметил, что уже в период учебного года, учитывая артиллерийские обстрелы и вооруженную агрессию России, будут вноситься изменения в формат обучения.

"С 1-го по 11 сентября, например, в результате прямых обстрелов артиллерии 424 школы перешли с очного на дистанционное обучение. Но при этом 48 школ Одесской области и 44 школы Ивано-Франковской полностью перешли в формат очного обучения. Это такой дрейф, абсолютно понятный во время войны", – подчеркнул министр.