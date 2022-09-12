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В Украине из-за обстрелов РФ более 400 школ перешли на дистанционное обучение – МОН

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Полностью в оффлайн-режиме работают 3116 школ
Полностью в оффлайн-режиме работают 3116 школ
Фото: depositphotos.com

С начала учебного года еще 424 школы перешли с очного на дистанционное обучение из-за прямых обстрелов артиллерии, в то же время десятки школ возвращаются к очному обучению. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, его цитирует "Укринформ".

"На начало учебного года в Украине 12 904 школы начали образовательный процесс. 1289 школ находятся на временно оккупированных территориях. 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн- образования, 4075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения", – сказал Шкарлет.

Он отметил, что уже в период учебного года, учитывая артиллерийские обстрелы и вооруженную агрессию России, будут вноситься изменения в формат обучения.

"С 1-го по 11 сентября, например, в результате прямых обстрелов артиллерии 424 школы перешли с очного на дистанционное обучение. Но при этом 48 школ Одесской области и 44 школы Ивано-Франковской полностью перешли в формат очного обучения. Это такой дрейф, абсолютно понятный во время войны", – подчеркнул министр.

Контекст:

Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.

Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – был полностью подготовлен для работы в условиях военного положения. Из них школ – 59%. МОН рассчитывает, что с 15 сентября таких школ будет более 70%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, война, Министерство образования, война России против Украины, школы, Сергей Шкарлет
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