На Аллее смелости в Киеве появилась табличка с именем главы Еврокомиссии

"Во время войны мы собираемся на этой площади не случайно, потому что здесь есть имена лидеров мира, которые поддерживали наше государство, наш народ, нашу экономику и на протяжении этой войны стояли на нашей стороне против агрессии РФ. Я бы хотел, чтобы сегодня на этой Аллее появилось имя уважаемого президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен", – сказал президент.

Также президент наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени.

"Урсула фон дер Ляен лично убеждает лидеров государств – членов ЕС в необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения и усиления санкционного давления на РФ. Ее преданность безусловной победе Украины способствовала принятию Европейским Союзом важных решений финансовой поддержки нашей страны, в частности беспрецедентной макрофинансовой помощи и планирования восстановления. Она также прилагает значительные усилия для углубления европейской интеграции нашего государства и реализации ключевых приоритетов повестки дня отношений Украина – ЕС", - заявили в пресс-службе Зеленского.