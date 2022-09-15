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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Аллее смелости в Киеве появилась табличка с именем главы Еврокомиссии

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На открытии таблички присутствовали Фон дер Ляйен и Зеленский
На открытии таблички присутствовали Фон дер Ляйен и Зеленский
Фото: president.gov.ua

На Аллее смелости на Площади Конституции в Киеве 15 сентября открыли именную табличку, посвященную главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, она и президент Владимир Зеленский приняли участие в открытии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время войны мы собираемся на этой площади не случайно, потому что здесь есть имена лидеров мира, которые поддерживали наше государство, наш народ, нашу экономику и на протяжении этой войны стояли на нашей стороне против агрессии РФ. Я бы хотел, чтобы сегодня на этой Аллее появилось имя уважаемого президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен", – сказал президент.

Также президент наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени.

"Урсула фон дер Ляен лично убеждает лидеров государств – членов ЕС в необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения и усиления санкционного давления на РФ. Ее преданность безусловной победе Украины способствовала принятию Европейским Союзом важных решений финансовой поддержки нашей страны, в частности беспрецедентной макрофинансовой помощи и планирования восстановления. Она также прилагает значительные усилия для углубления европейской интеграции нашего государства и реализации ключевых приоритетов повестки дня отношений Украина – ЕС", - заявили в пресс-службе Зеленского.

Контекст:

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли 23 августа. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины".

Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал президент Польши Анджей Дуда. На следующий день на аллее появилась табличка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Также появилась табличка, посвященая президенту Латвии Эгилсу Левитсу, и еще одна с именами премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, бывшего вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского, премьер-министра Чехии Петра Фиалы и бывшего главы правительства Словении Янеза Янши.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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