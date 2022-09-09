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На Аллее смелости в Киеве появились две новые таблички. Одна посвящена президенту Эстонии, вторая – сразу четырем политикам

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Зеленский отметил поддержку Левитса
Зеленский отметил поддержку Левитса
Фото: president.gov.ua

На Аллее смелости в Киеве 9 сентября открыли две новые таблички в честь иностранных политиков, которые поддержали Украину во время полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Одна из табличек посвящена президенту Латвии Эгилсу Левитсу, вторая – премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему главе правительства Словении Янезу Янше.

"Именно здесь, на Аллее смелости, появляются имена лидеров государств, народы которых с нами от начала и до конца, до победного конца", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. 

Он отметил, что с первых дней полномасштабного российского вторжения президент Латвии резко осудил действия россиян, назвав их геноцидом украинского народа. 

Моравецкий, Фиала, Янша и Качиньский приехали в Украину еще в начале полномасштабной войны, 15 марта. Эта дата отображена на табличке. 

"Это был один из самых сложных моментов войны. Когда веры в свою безопасность среди лидеров многих стран еще не было, у нас появилась очень смелая команда", – сказал Зеленский.

Кроме того, отметили в Офисе президента, эти политики и их правительства заняли жесткую позицию по отношению к стране-агрессору и помогают Украине поставками оружия и шагами в гуманитарной сфере. 


Контекст:

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли 23 августа. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины".

Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал президент Польши Анджей Дуда. На следующий день на аллее появилась табличка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Теги: Латвия, Чехия, Польша, Томаш Фиала, Владимир Зеленский, Словения, Матеуш Моравецкий, Эгилс Левитс, Янез Янша
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