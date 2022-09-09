Украина и Польша создадут специальный хаб для ремонта военной техники и обучения военных

По его словам, в работе хаба планируют также участие Германии и Нидерландов.
"Мы разговаривали сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники и для учений с нашими немецкими, голландскими и украинскими партнерами. Будем строить такой хаб, где польские фирмы будут также ремонтировать военную технику, будут на этом зарабатывать – так, чтобы все были в этом сотрудничестве, соответственно, целесообразны", – цитирует слова Моравецкого "Интерфакс-Украина".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Весной Украина договорилась о ремонте поврежденной военной техники с Чехией, Болгарией и Словакией на их производственных мощностях. На тот момент речь шла в первую очередь о советской технике. В августе "Укроборонпром" создал центр "МІЦь" для ремонта западного вооружения.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.
Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.
В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия.