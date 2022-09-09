Украина и Польша создадут специальный хаб для ремонта военной техники и обучения военных

По его словам, в работе хаба планируют также участие Германии и Нидерландов.

"Мы разговаривали сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники и для учений с нашими немецкими, голландскими и украинскими партнерами. Будем строить такой хаб, где польские фирмы будут также ремонтировать военную технику, будут на этом зарабатывать – так, чтобы все были в этом сотрудничестве, соответственно, целесообразны", – цитирует слова Моравецкого "Интерфакс-Украина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Весной Украина договорилась о ремонте поврежденной военной техники с Чехией, Болгарией и Словакией на их производственных мощностях. На тот момент речь шла в первую очередь о советской технике. В августе "Укроборонпром" создал центр "МІЦь" для ремонта западного вооружения.