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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Польша создадут специальный хаб для ремонта военной техники и обучения военных

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Зеленский и Моравецкий обсуждали сотрудничество в военной сфере
Зеленский и Моравецкий обсуждали сотрудничество в военной сфере
Фото: Mateusz Morawiecki / Twitter

На переговорах президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обсуждался вопрос создания специального хаба для ремонта военной техники и обучения военных. Об этом Моравецкий сказал на брифинге по итогам встречи, сообщил Офис президента.

По его словам, в работе хаба планируют также участие Германии и Нидерландов. 

"Мы разговаривали сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники и для учений с нашими немецкими, голландскими и украинскими партнерами. Будем строить такой хаб, где польские фирмы будут также ремонтировать военную технику, будут на этом зарабатывать – так, чтобы все были в этом сотрудничестве, соответственно, целесообразны", – цитирует слова Моравецкого "Интерфакс-Украина"

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Весной Украина договорилась о ремонте поврежденной военной техники с ЧехиейБолгарией и Словакией на их производственных мощностях. На тот момент речь шла в первую очередь о советской технике. В августе "Укроборонпром" создал центр "МІЦь" для ремонта западного вооружения. 

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. 

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также  подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия

Теги: Германия, Польша, Нидерланды, военная техника, ремонт, Владимир Зеленский, учения, Матеуш Моравецкий
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