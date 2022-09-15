Шольц заявил, что немецкое оружие помогло Украине добиться успехов в контрнаступлении

Канцлер добавил, что вскоре Германия поставит Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, представляющий собой "современное оборудование, которое не использует даже бундесвер".
В то же время он в очередной раз исключил поставки Украине бронемашин Marder и танков Leopard, объяснив, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и что ни одна другая страна не отправляет в Украину боевые танки.
Шольц отметил, что это позиция всего немецкого правительства – "не будет никаких односторонних действий".
В то же время покидающий осенью должность посла Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что, по его мнению, Германия вскоре изменит свою позицию в отношении передачи Украине тяжелого вооружения.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard, несколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время по поводу тяжелого вооружения Шольц отмечал, что Германия "не пытается действовать односторонне", поэтому боевые танки Украина пока не получит.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины. На следующий день он добавил: стабилизационные меры уже провели на 4 тыс. км² освобожденной территории, еще примерно на такой же площади стабилизация продолжается.