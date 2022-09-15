Шольц заявил, что немецкое оружие помогло Украине добиться успехов в контрнаступлении

Канцлер добавил, что вскоре Германия поставит Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, представляющий собой "современное оборудование, которое не использует даже бундесвер".

В то же время он в очередной раз исключил поставки Украине бронемашин Marder и танков Leopard, объяснив, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и что ни одна другая страна не отправляет в Украину боевые танки.

Шольц отметил, что это позиция всего немецкого правительства – "не будет никаких односторонних действий".

В то же время покидающий осенью должность посла Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что, по его мнению, Германия вскоре изменит свою позицию в отношении передачи Украине тяжелого вооружения.