Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

"Делегирую государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн на оборонные средства и услуги министерства обороны, а также на военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в распоряжении президента США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на открытии пятой встречи в формате "Рамштайн" заявлял об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине. Тогда он говорил, что ее размер составит $675 млн.