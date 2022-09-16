Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

"Делегирую государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн на оборонные средства и услуги министерства обороны, а также на военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в распоряжении президента США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на открытии пятой встречи в формате "Рамштайн" заявлял об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине. Тогда он говорил, что ее размер составит $675 млн.
Всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,2 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.