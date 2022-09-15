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В Минфине рассказали, куда пойдут €5 млрд помощи от Европарламента

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Министр финансов Украины заявил, что дополнительное финансирование ЕС поможет смягчить экономические последствия войны
Министр финансов Украины заявил, что дополнительное финансирование ЕС поможет смягчить экономические последствия войны
Фото: EPA

Макрофинансовую помощь ЕС в размере €5 млрд направят на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Мы очень благодарны европейским коллегам за плодотворное сотрудничество на всех уровнях. Дополнительное финансирование ЕС поможет смягчить экономические последствия разрушительной войны России против нашего государства", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине ожидают, что первый транш средств в рамках макрофинансовой помощи будет предоставлен Украине сразу же после вступления в силу соответствующих Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения. Отмечается, что переговоры о параметрах Меморандума и Кредитного соглашения будут проведены сразу же после принятия решения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки Советом ЕС.

Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине составит €12,21 млрд (с учетом восьмой по счету макрофинансовой помощи ЕС и уже полученных Украиной в 2014–2022 годах кредитных средств в рамках предыдущих семи программ).

Контекст:

7 сентября Европейская комиссия предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

15 сентября на сайте Европарламента было отмечено, что депутаты дали "зеленый свет" выделению макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызванные российским вторжением.

Теги: Украина, госбюджет, Европарламент, меморандум, помощь, Европа, финансирование, Сергей Марченко, макрофинансовая помощь, Минфин
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