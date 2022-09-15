В Минфине рассказали, куда пойдут €5 млрд помощи от Европарламента

"Мы очень благодарны европейским коллегам за плодотворное сотрудничество на всех уровнях. Дополнительное финансирование ЕС поможет смягчить экономические последствия разрушительной войны России против нашего государства", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине ожидают, что первый транш средств в рамках макрофинансовой помощи будет предоставлен Украине сразу же после вступления в силу соответствующих Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения. Отмечается, что переговоры о параметрах Меморандума и Кредитного соглашения будут проведены сразу же после принятия решения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки Советом ЕС.

Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине составит €12,21 млрд (с учетом восьмой по счету макрофинансовой помощи ЕС и уже полученных Украиной в 2014–2022 годах кредитных средств в рамках предыдущих семи программ).