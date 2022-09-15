Благодаря отсрочке по выплате внешнего долга Украина сохранит $3,1 млрд – Минфин

Подписанный меморандум – продление объявленной 20 июля отсрочки. Группа стран – кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, 14 сентября дала Украине отсрочку на выплату долга. Это касается выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам до конца 2023 года с возможностью приостановить выплаты еще на год, сообщает Министерство финансов.
"Общая сумма долга, которая покрывается этим меморандумом, составляет примерно $3,1 млрд. Украина сможет сэкономить валютную ликвидность и таким образом обеспечить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики", – говорится в заявлении Минфина.
Глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала других кредиторов Украины поддержать отмену выплат.
За первое полугодие 2022 года прямой и гарантированный госдолг увеличился с $97,96 млрд до $105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время выросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам Международного валютного фонда, может вырасти до 86% ВВП до конца года, сообщил в своем Telegram 25 августа народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Ежемесячный дефицит бюджета Украины сейчас составляет около $5 млрд. Из-за этого, как отметило Reuters, страна очень зависит от помощи западных союзников и кредиторов. По данным Министерства финансов, на данный момент Украина получила $12,7 млрд в виде кредитов и грантов.