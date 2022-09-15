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Благодаря отсрочке по выплате внешнего долга Украина сохранит $3,1 млрд – Минфин

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Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум об отсрочке выплат по внешнему долгу
Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум об отсрочке выплат по внешнему долгу
Фото: depositphotos.com

Благодаря отсрочке выплат по внешнему долгу Украина сможет сохранить для покрытия других расходов около $3,1 млрд. Об этом сообщило на своем сайте Министерство финансов Украины по итогам подписания меморандума о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Подписанный меморандум – продление объявленной 20 июля отсрочки. Группа стран – кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, 14 сентября дала Украине отсрочку на выплату долга. Это касается выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам до конца 2023 года с возможностью приостановить выплаты  еще на год, сообщает Министерство финансов.

"Общая сумма долга, которая покрывается этим меморандумом, составляет примерно $3,1 млрд. Украина сможет сэкономить валютную ликвидность и таким образом обеспечить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики", – говорится в заявлении Минфина. 

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала других кредиторов Украины поддержать отмену выплат. 

Контекст:

За первое полугодие 2022 года прямой и гарантированный госдолг увеличился с $97,96 млрд до $105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время выросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам Международного валютного фонда, может вырасти до 86% ВВП до конца года, сообщил в своем Telegram 25 августа народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Ежемесячный дефицит бюджета Украины сейчас составляет около $5 млрд. Из-за этого, как отметило Reuters, страна очень зависит от помощи западных союзников и кредиторов. По данным Министерства финансов, на данный момент Украина получила $12,7 млрд в виде кредитов и грантов.

Теги: США, Украина, экономика, Министерство финансов, деньги, госдолг Украины, Сергей Марченко, Даниил Гетманцев
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