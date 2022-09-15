Страны G7 согласились отсрочить выплаты по долгу Украины до конца 2023 года

Группа подписала меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о согласованной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года, говорится в сообщении.
Йеллен сказала, что это ослабит давление ликвидности и позволит украинскому правительству увеличить социальные, медицинские и экономические расходы во время полномасштабного вторжения России.
"Как и в случае с нашей бюджетной поддержкой в размере $8,5 млрд, отсрочка обслуживания долга – это еще один способ, которым США помогают Украине в ее борьбе против жестокой войны", – заявила министр.
Она призвала других кредиторов поддержать временную отмену выплат.
20 июля группа международных кредиторов Украины заявила, что собираются дать Киеву отсрочку по выплатам внешнего долга до конца 2023 года. Речь об $1,2 млрд, которые нужно было вернуть до 1 сентября.
Ежемесячный дефицит бюджета Украины сейчас составляет около $5 млрд. Из-за этого, как отметило Reuters, она очень зависит от помощи западных союзников и кредиторов. По данным Министерства финансов, на данный момент Украина получила $12,7 млрд в виде кредитов и грантов.
В апреле Марченко заявил, что Украине не нужны реструктуризация и списание долгов. "Выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по государственному долгу в этом году и у нас нет проблем с его обслуживанием", – сказал тогда он. Но в конце июня агентство Bloomberg сообщило, что Украина изучает возможность реструктуризации госдолга в связи с ограниченными возможностями финансирования бюджета в условиях войны.
11 августа министерство финансов Украины сообщило о том, что держатели облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов (ВВП-варрантов) согласились отсрочить выплаты со стороны Украины на два года. По данным Reuters, речь идет о долге в размере примерно $20 млрд по облигациям и $2,6 млрд по ВВП-варрантам. Решение кредиторов поможет Украине избежать дефолта, подчеркнуло агентство.