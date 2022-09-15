Страны G7 согласились отсрочить выплаты по долгу Украины до конца 2023 года

Группа подписала меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о согласованной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года, говорится в сообщении.

Йеллен сказала, что это ослабит давление ликвидности и позволит украинскому правительству увеличить социальные, медицинские и экономические расходы во время полномасштабного вторжения России.

"Как и в случае с нашей бюджетной поддержкой в размере $8,5 млрд, отсрочка обслуживания долга – это еще один способ, которым США помогают Украине в ее борьбе против жестокой войны", – заявила министр.

Она призвала других кредиторов поддержать временную отмену выплат.

20 июля группа международных кредиторов Украины заявила, что собираются дать Киеву отсрочку по выплатам внешнего долга до конца 2023 года. Речь об $1,2 млрд, которые нужно было вернуть до 1 сентября.