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Разблокирование портов для экспорта металлопродукции обеспечит рост платежей в бюджет – экономист

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Сергей Грищенко: Даже возросший объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом в первую очередь в страны ЕС не компенсирует потери от закрытия морских перевозок
Сергей Грищенко: Даже возросший объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом – в первую очередь в страны ЕС – не компенсирует потери от закрытия морских перевозок
Фото: logos-ukraine.com.ua

Украина сможет увеличить поступления валюты в бюджет, сдержать инфляцию и рост курса доллара, если расширит международное "зерновое соглашение" для экспорта металлургической продукции, заявил в комментарии "Обозревателю" экономист, экс-замминистра промышленной политики Сергей Грищенко.

"Вопрос об открытии портов для перевозки продукции украинских горняков и металлургов актуален как никогда – и с точки зрения увеличения объема производства, и с точки зрения роста платежей в бюджет, для стабилизации курса гривни и подавления инфляции", – сказал эксперт.

По его словам, внутренний рынок металлопродукции не развит, поэтому последние 25 лет доминирующим рынком сбыта стал внешний, в прошлом году Украина экспортировала 80% металла, который произвела.

"Но за семь месяцев 2022 года производство стали в Украине составило 4,82 млн тонн – лишь 38% от уровня семи месяцев 2021 года. И это на фоне того, что на ведущих мировых рынках металлопродукции – ЕС и США – произошла беспрецедентная отмена всех антидемпинговых санкций и ограничений на продукцию украинских металлургов. Казалось бы, грузи, грузи и еще раз грузи! Но начали действовать логистические факторы, в первую очередь блокада украинских портов, через которые отгружалась львиная доля украинской железорудной и стальной продукции на мировые рынки. Даже возросший объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом – в первую очередь в страны ЕС – не компенсирует потери от закрытия морских перевозок", – заявил Грищенко.

Он напомнил, что металлургические ассоциации уже направили президенту Владимиру Зеленскому предложения в рамках комплекса мер по поддержанию отрасли.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран отменили пошлины на украинские товары.

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.

4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.

8 мая стало известно об отмене Канадой пошлин на экспорт украинских товаров.

Теги: экономика, экспорт, металлургия, война России против Украины, морские порты Украины, Сергей Грищенко
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