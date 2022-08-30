Разблокирование портов для экспорта металлопродукции обеспечит рост платежей в бюджет – экономист

Сергей Грищенко: Даже возросший объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом – в первую очередь в страны ЕС – не компенсирует потери от закрытия морских перевозок Фото: logos-ukraine.com.ua

"Вопрос об открытии портов для перевозки продукции украинских горняков и металлургов актуален как никогда – и с точки зрения увеличения объема производства, и с точки зрения роста платежей в бюджет, для стабилизации курса гривни и подавления инфляции", – сказал эксперт.

По его словам, внутренний рынок металлопродукции не развит, поэтому последние 25 лет доминирующим рынком сбыта стал внешний, в прошлом году Украина экспортировала 80% металла, который произвела.

"Но за семь месяцев 2022 года производство стали в Украине составило 4,82 млн тонн – лишь 38% от уровня семи месяцев 2021 года. И это на фоне того, что на ведущих мировых рынках металлопродукции – ЕС и США – произошла беспрецедентная отмена всех антидемпинговых санкций и ограничений на продукцию украинских металлургов. Казалось бы, грузи, грузи и еще раз грузи! Но начали действовать логистические факторы, в первую очередь блокада украинских портов, через которые отгружалась львиная доля украинской железорудной и стальной продукции на мировые рынки. Даже возросший объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом – в первую очередь в страны ЕС – не компенсирует потери от закрытия морских перевозок", – заявил Грищенко.

Он напомнил, что металлургические ассоциации уже направили президенту Владимиру Зеленскому предложения в рамках комплекса мер по поддержанию отрасли.