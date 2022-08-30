Укрметаллургпром: Без лома в Украине сроки декарбонизации металлургии будут сорваны

Донецкая, Луганская, Харьковская области, а также все северное Причерноморье – традиционные регионы-генераторы металлолома, сообщили в объединении предприятий "Укрметаллургпром" Фото: depositphotos.com

"Широкомасштабное вторжение рашистских войск, к сожалению, привело к временной потере контроля над 20% территории на юго-востоке Украины. Более того, в большинстве этих регионов продолжаются боевые действия. А ведь Донецкая, Луганская, Харьковская области, а также все северное Причерноморье – традиционные регионы – генераторы металлолома", – заявил он.

Каленков отметил, что сейчас в этих областях лом собирать или невозможно, или очень сложно.

"Мы уже видим сильное падение заготовки, а ведь совсем недавно Украина из года в год ставила антирекорды по ломосбору", – сказал руководитель "Укрметаллургпрома".

Он напомнил, что без металлолома производить сталь невозможно.

"Более того, лом – ключевое сырье для декарбонизации металлургии. Эту задачу, поставленную перед Украиной, никто не отменял. А для достижения целей Green Deal нужен металлолом. Будет ли это строительство новых заводов или коренная модернизация старых – неважно, без лома в Украине сроки декарбонизации металлургии будут сорваны", – добавил Каленков.