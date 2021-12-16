Экономист заявил, что в Украине появился налог на "рождение" металлолома

"В Украине все операции с металлоломом осуществляются без НДС, эта норма теперь действует до 2027 года. Однако, продлив ее, законодатели убрали другую норму (196.6), подкрепляющую ее. И теперь каждое юридическое лицо, которое хочет продать металлолом и у которого он образовался в результате демонтажа, стройки или по другим отходам, теперь обязано начислить НДС пропорционально и поставить себе в налоговые обязательства", – объяснил эксперт.
Он отметил, что "налогом на рождение металлолома" новшество назвали участники рынка.
"Например, если вы купили 100 т арматуры, использовали 80 т, а остальные 20 т ушли в отходы, то вы эти 20 т можете продать как металлолом, без начисления НДС. Но теперь законодательство гласит, что ты, как продавец, не забудь уменьшить свой налоговые кредит на 20%", – рассказал Кущ.
Норма будет относиться ко всем, кто демонтирует старое здание или режет старый грузовой вагон, то есть "добывает" металлолом.
"Понятно, что у законодателей были благие намерения увеличить доходы в бюджет. Но эффект будет прямо противоположный: отрасль будет уходить в тень. В итоге государство никаких дополнительных поступлений не получит", – констатировал он.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во втором. Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.).
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.
Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту.