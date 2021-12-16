Экономист заявил, что в Украине появился налог на "рождение" металлолома

Алексей Кущ: Понятно, что у законодателей были благие намерения увеличить доходы в бюджет. Но эффект будет прямо противоположный: отрасль будет уходить в тень Фото: dsnews.ua

"В Украине все операции с металлоломом осуществляются без НДС, эта норма теперь действует до 2027 года. Однако, продлив ее, законодатели убрали другую норму (196.6), подкрепляющую ее. И теперь каждое юридическое лицо, которое хочет продать металлолом и у которого он образовался в результате демонтажа, стройки или по другим отходам, теперь обязано начислить НДС пропорционально и поставить себе в налоговые обязательства", – объяснил эксперт.

Он отметил, что "налогом на рождение металлолома" новшество назвали участники рынка.

"Например, если вы купили 100 т арматуры, использовали 80 т, а остальные 20 т ушли в отходы, то вы эти 20 т можете продать как металлолом, без начисления НДС. Но теперь законодательство гласит, что ты, как продавец, не забудь уменьшить свой налоговые кредит на 20%", – рассказал Кущ.

Норма будет относиться ко всем, кто демонтирует старое здание или режет старый грузовой вагон, то есть "добывает" металлолом.

"Понятно, что у законодателей были благие намерения увеличить доходы в бюджет. Но эффект будет прямо противоположный: отрасль будет уходить в тень. В итоге государство никаких дополнительных поступлений не получит", – констатировал он.