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Стефанчук подписал "ресурсный" закон

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После Стефанчука закон должен подписать президент
После Стефанчука закон должен подписать президент
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал так называемый ресурсный закон – принятый парламентом правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Рады.

Рада приняла законопроект еще в конце ноября, но нардепы оппозиционных фракций зарегистрировали 24 проекта постановлений об отмене этого решения. 

14 декабря Рада разблокировала подписание документа. После подписи спикером он был направлен на подпись главе государства.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса. 

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во второмРассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.). 

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

В Кабмине ожидали, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год, но по оценкам Министерства финансов на декабрь, поступления от закона в государственный и местные бюджеты в целом в 2022 году составят до 30 млрд грн

Теги: Верховная Рада, налоги, госбюджет, парламент, закон, законопроект, Налоговый кодекс, Руслан Стефанчук
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