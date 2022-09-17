В Мелитополе партизаны взорвали железнодорожное полотно, по которому оккупанты везли оружие из Крыма – СМИ

Журналисты отметили, что погибших и пострадавших нет Фото: Риа-Мелитополь ВОЙНА 2022 / Telegrаm

"Сегодня в Мелитополе прогремел взрыв. [...] По имеющейся информации, было взорвано железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым. [...] Мелитопольские партизаны напоминают оккупантам, что они находятся на чужой земле, и сеют в их рядах панику, а также препятствуют доставке боеприпасов для обстрелов украинских городов", – говорится в сообщении.

Журналисты подчеркивают, что погибших и пострадавших нет.

"Традиционно после происшествия российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов", – рассказали они.

На своих пропагандистских каналах оккупанты назвали работу партизан "ударом украинских боевиков", отмечает издание.

"В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути", – объяснило СМИ.

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В Мелитополе регулярно происходят события, которые направлены против оккупантов. В частности, 14 сентября в городе прозвучало три взрыва, 15 сентября – два, 16 сентября – взрыв на аэродроме.