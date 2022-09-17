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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе партизаны взорвали железнодорожное полотно, по которому оккупанты везли оружие из Крыма – СМИ

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Журналисты отметили, что погибших и пострадавших нет
Журналисты отметили, что погибших и пострадавших нет
Фото: Риа-Мелитополь ВОЙНА 2022 / Telegrаm

17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали железнодорожные пути, которые использовались российскими войсками для перевозки боеприпасов. Об этом информирует в Telegrаm издание "Риа-Мелитополь".

"Сегодня в Мелитополе прогремел взрыв. [...] По имеющейся информации, было взорвано железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым. [...] Мелитопольские партизаны напоминают оккупантам, что они находятся на чужой земле, и сеют в их рядах панику, а также препятствуют доставке боеприпасов для обстрелов украинских городов", – говорится в сообщении.

Журналисты подчеркивают, что погибших и пострадавших нет.

"Традиционно после происшествия российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов", – рассказали они.

На своих пропагандистских каналах оккупанты назвали работу партизан "ударом украинских боевиков", отмечает издание.

"В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути", – объяснило СМИ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Мелитополе регулярно происходят события, которые направлены против оккупантов. В частности, 14 сентября в городе прозвучало три взрыва, 15 сентября – два, 16 сентября – взрыв на аэродроме.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, оружие, взрыв, война, пропаганда, оккупация, Мелитополь, партизаны, боеприпасы, война России против Украины, российские военные
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