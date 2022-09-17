В Мелитополе партизаны взорвали железнодорожное полотно, по которому оккупанты везли оружие из Крыма – СМИ

"Сегодня в Мелитополе прогремел взрыв. [...] По имеющейся информации, было взорвано железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым. [...] Мелитопольские партизаны напоминают оккупантам, что они находятся на чужой земле, и сеют в их рядах панику, а также препятствуют доставке боеприпасов для обстрелов украинских городов", – говорится в сообщении.
Журналисты подчеркивают, что погибших и пострадавших нет.
"Традиционно после происшествия российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов", – рассказали они.
На своих пропагандистских каналах оккупанты назвали работу партизан "ударом украинских боевиков", отмечает издание.
"В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути", – объяснило СМИ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Мелитополе регулярно происходят события, которые направлены против оккупантов. В частности, 14 сентября в городе прозвучало три взрыва, 15 сентября – два, 16 сентября – взрыв на аэродроме.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.