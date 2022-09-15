"Уже мчатся "скорые". Мэр Мелитополя сообщил о двух мощных взрывах в городе

"Только что: два громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Так что подсчитываем потери врага", – написал Федоров.
Примерно в это же время вчера, 14 сентября, в Мелитополе прозвучало три взрыва.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.