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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже мчатся "скорые". Мэр Мелитополя сообщил о двух мощных взрывах в городе

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Мелитополь продолжает находиться под российской оккупацией
Мелитополь продолжает находиться под российской оккупацией
Фото: ЕРА

Около 14.00 15 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Только что: два громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Так что подсчитываем потери врага", – написал Федоров.

Примерно в это же время вчера, 14 сентября, в Мелитополе прозвучало три взрыва.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

Теги: Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, взрывы, мэр, Иван Федоров
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