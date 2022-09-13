В оккупированном Мелитополе прогремели три громких взрыва – мэр

Федоров: Три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

"Только что. Три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробностей", – написал он.

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