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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе прогремели три громких взрыва – мэр

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Федоров: Три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома
Федоров: Три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны взрывы. Об этом 13 сентября сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Только что. Три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробностей", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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