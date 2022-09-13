В оккупированном Мелитополе прогремели три громких взрыва – мэр

"Только что. Три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробностей", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.