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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области к 15 годам тюрьмы приговорили агента военной разведки РФ

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Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене
Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене
Фото: depositphotos.com

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 15 годам лишения свободы агента военной разведки РФ. Об этом 12 сентября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"На основании собранных Службой безопасности Украины доказательств злоумышленник признан виновным в государственной измене", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, правоохранители задержали мужчину в ходе многоэтапной спецоперации в Запорожье. Он выполнял задачи своей невестки, которая живет во временно оккупированном Мелитополе и была завербована российской спецслужбой после начала широкомасштабного вторжения РФ.

"Осужденный должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением подразделений сил обороны Украины и производить фотофиксацию стратегических и военных объектов. Полученную информацию отправлял куратору через закрытые каналы связи. В дальнейшем оккупанты использовали ее для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу", – уточнили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Запорожье, тюрьма, Мелитополь, Запорожская область, приговор, спецслужбы, война России против Украины, суд
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