В Запорожской области к 15 годам тюрьмы приговорили агента военной разведки РФ

"На основании собранных Службой безопасности Украины доказательств злоумышленник признан виновным в государственной измене", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, правоохранители задержали мужчину в ходе многоэтапной спецоперации в Запорожье. Он выполнял задачи своей невестки, которая живет во временно оккупированном Мелитополе и была завербована российской спецслужбой после начала широкомасштабного вторжения РФ.

"Осужденный должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением подразделений сил обороны Украины и производить фотофиксацию стратегических и военных объектов. Полученную информацию отправлял куратору через закрытые каналы связи. В дальнейшем оккупанты использовали ее для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу", – уточнили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)