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Зеленский о возможном присвоении гумпомощи в Запорожье: Хотел бы услышать, кто виноват и что произошло

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Зеленский: Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали того, кто действительно виноват, что там произошло
Зеленский: Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали того, кто действительно виноват, что там произошло
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать детали расследования Национального антикоррупционного бюро о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками в Запорожской области. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши и президентом Латвии в Киеве 9 сентября, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Я знаю о случае, зарегистрированном в НАБУ. Они приходили с обыском в Запорожской области. Мне неизвестно подробно. Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали того, кто действительно виноват, что там произошло и другие ответы. Нам важно знать правду", – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, НАБУ должно уже отчитываться о ходе расследования.

"Я могу поднять эти вопросы, но мне кажется, что НАБУ, если мы говорим об этом конкретном кейсе, должно было самостоятельно общаться с обществом о деталях происшествия", – сказал он.

Отвечая на вопрос об обысках у волонтеров в Киеве и Львове, связанных с возможным присвоением благотворительных пожертвований для закупки автомобилей на нужды ВСУ, президент заявил, что в Украине, несмотря на войну, каждый гражданин и человек должен жить в соответствии с действующими законами.

"Украина – государство европейское и демократическое. Каждый человек здесь, несмотря на войну, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 февраля все наше государство объединилось. И очень важно уважать работу и волонтеров, и правоохранительных органов, которые с первого дня войны погибали", – сказал он.

Контекст:

Новости об обысках в горсовете Запорожья появились 30 августа. Руководитель фракции "Укроп" в Запорожском городском совете Михаил Прасол говорил, что они могут быть связаны с "завышенными на 300% бюджетными закупками медицины и продовольствия".

30 августа в СБУ сообщили, что в рамках расследования было проведено 20 обысков, в том числе в горсовете и областной военной администрации. Они проходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Запорожье, гуманитарная помощь, расследование, Владимир Зеленский
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