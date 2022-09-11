Зеленский о возможном присвоении гумпомощи в Запорожье: Хотел бы услышать, кто виноват и что произошло

Зеленский: Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали того, кто действительно виноват, что там произошло Фото: president.gov.ua

"Я знаю о случае, зарегистрированном в НАБУ. Они приходили с обыском в Запорожской области. Мне неизвестно подробно. Насколько у меня есть полномочия, я хотел бы услышать детали того, кто действительно виноват, что там произошло и другие ответы. Нам важно знать правду", – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, НАБУ должно уже отчитываться о ходе расследования.

"Я могу поднять эти вопросы, но мне кажется, что НАБУ, если мы говорим об этом конкретном кейсе, должно было самостоятельно общаться с обществом о деталях происшествия", – сказал он.

Отвечая на вопрос об обысках у волонтеров в Киеве и Львове, связанных с возможным присвоением благотворительных пожертвований для закупки автомобилей на нужды ВСУ, президент заявил, что в Украине, несмотря на войну, каждый гражданин и человек должен жить в соответствии с действующими законами.

"Украина – государство европейское и демократическое. Каждый человек здесь, несмотря на войну, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 февраля все наше государство объединилось. И очень важно уважать работу и волонтеров, и правоохранительных органов, которые с первого дня войны погибали", – сказал он.