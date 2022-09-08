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ОБЩЕСТВО

Полиция провела обыски у львовских волонтеров Литинского и Островского. СМИ пишут, что обыски связаны с продажей гумпомощи

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Литинский сейчас находится в Польше
Литинский сейчас находится в Польше
Фото: Святослав Літинський / Facebook

Утром 8 сентября полиция провела обыски в домах львовских волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского. Об этом сообщил Литинский на своей странице в Facebook и написало издание "Наші гроші".

По словам Литинского, полиция пришла к нему под предлогом вручения повестки.

https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy/posts/pfbid0e4A4D8o3YXyTfrsCvjJ5qpi6ykzXJJ5Vt1siKndmuobvK3bea5SSjzUsmhnfiXvDl

В комментарии журналистам он рассказал, что сейчас находится в Польше, куда поехал за автомобилем для Вооруженных сил Украины. Об обыске в своем доме он узнал от жены.

Приблизительно в это же время обыски прошли и у Островского, который также занимался поиском и ввозом автомобилей для ВСУ.

"Мне сейчас трудно что-то комментировать – у меня идут обыски. Но это чистая фабрикация. Я очень удивлен. Насколько я понимаю, здесь вопрос не столько по мне, сколько по капеллану, которому мы передали автомобиль. Мы, как говорится, "идем прицепом". Я физически завозил этот автомобиль для капеллана Игоря Плохого, который служит сейчас на николаевском направлении", – рассказал Островский.

То, что автомобиль передавали Плохому, подтвердил и Святослав Литинский.

Об обысках официально уже заявила и Нацполиция в Facebook. В сообщении не указывались имена фигурантов, но "Украинская правда" пишет, что обыск у Литинского связан с этим делом.

В полиции заявили, что раскрыли схему присвоения донатов под видом благотворительного фонда. По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили три человека. 

"Мужчины с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ. В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что проводят обыски по месту жительства фигурантов в Киеве, Киевской области и во Львове. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли), максимальная санкция статьи – семь лет тюрьмы.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02HKXxjNPnk79AEJQg7GjTHXwqVkCZ3M873MBUQxQ1wngrTtW1b6s2izY8KJpVG67tl

Контекст:

Литинский – известный активист, он подал более 20 судебных исков, связанных с защитой украинского языка. В частности, именно из-за его обращения компания LG Group начала ввоз в Украину стиральных машин с украиноязычной маркировкой в 2016 году.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он занялся волонтерством, в частности собирал деньги на автомобили для ВСУ. Как пишут "Наші гроші", Литинский передал Вооруженным силам Украины более 250 авто.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, полиция, обыск, гуманитарная помощь, ВСУ, Святослав Литинский
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