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Обыски в Запорожье, которые проводило НАБУ, связаны с возможным хищением гуманитарной помощи

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Обыски, среди прочего, проходили в горсовете Запорожья
Обыски, среди прочего, проходили в горсовете Запорожья
Фото: ssu.gov.ua

НАБУ и САП совместно с СБУ провели более 20 обысков в Запорожье, сообщила 30 августа пресс-служба СБУ. Обыски были связаны з возможным хищением гуманитарной помощи.

Обыски проходили в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Они проходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:

  • вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;
  • незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
  • большое количество наличных денег.

В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
  • ст. 368-5 (незаконное обогащение).
Контекст:

Новости об обысках появились 30 августа. Руководитель фракции "Укроп" в Запорожском городском совете Михаил Прасол говорил, что они могут быть связаны с "завышенными на 300% бюджетными закупками медицины и продовольствия".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Запорожье, обыск, гуманитарная помощь, НАБУ
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