Обыски в Запорожье, которые проводило НАБУ, связаны с возможным хищением гуманитарной помощи

Обыски проходили в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.
Они проходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России.
Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:
В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Новости об обысках появились 30 августа. Руководитель фракции "Укроп" в Запорожском городском совете Михаил Прасол говорил, что они могут быть связаны с "завышенными на 300% бюджетными закупками медицины и продовольствия".