Обыски в Запорожье, которые проводило НАБУ, связаны с возможным хищением гуманитарной помощи

Обыски проходили в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Они проходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:

вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;

незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;

большое количество наличных денег.

В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);

ст. 368-5 (незаконное обогащение).