НАБУ проводит обыск в горсовете Запорожья

По его словам, в мэрии города сейчас работают правоохранители.

"В Запорожском городском совете работают следователи. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Городские власти всегда открыты для сотрудничества", – заявил он.

Обыски в горсовете также подтвердил руководитель фракции "Укроп" в Запорожском городском совете Михаил Прасол.

"Прямо сейчас детективы НАБУ проводят обыски в кабинет секретаря ЗГС Куртева и заместителя Васюка – пришло время отвечать за завышенные на 300% бюджетные закупки медицины и продовольствия. Держитесь, гады!" – написал он на своей странице в Facebook.



