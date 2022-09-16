В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв на аэродроме – Федоров

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там был зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне пошли в минус, как и их техника. Ждем хороших новостей от ВСУ", – написал он.

Контекст: После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.