"Получили в подарок от РФ тысячи тонн боеприпасов, вернем все". Минобороны Украины потроллило оккупантов

"На прошлой неделе украинская армия получила тысячи тонн боеприпасов в подарок от вооруженных сил РФ. Обратите внимание, что мы не принимаем подарки от убийц, мучителей, мародеров или насильников. В ближайшие дни вернем все вплоть до последнего снаряда", – говорится в сообщении.

In the past week, the #UAarmy received thousands of tons of ammunition as a gift from the Armed Forces of * Please note that we do not accept gifts from murderers, torturers, looters, or rapists. In the coming days, we will return everything, right down to the last shell. pic.twitter.com/F51VQTtJgZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 16, 2022

Фото трофейной техники сегодня также опубликовал в Facebook Генштаб ВСУ.

"Российская Федерация продолжает уверенно "поставлять" оружие, технику и боеприпасы для ВСУ", – прокомментировали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)