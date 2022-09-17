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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Получили в подарок от РФ тысячи тонн боеприпасов, вернем все". Минобороны Украины потроллило оккупантов

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Украинским военным досталось множество трофеев
Украинским военным досталось множество трофеев
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Пресс-служба Минобороны Украины показала в Twitter фото снарядов, оставленных российскими войсками при отходе во время контрнаступления ВСУ.

"На прошлой неделе украинская армия получила тысячи тонн боеприпасов в подарок от вооруженных сил РФ. Обратите внимание, что мы не принимаем подарки от убийц, мучителей, мародеров или насильников. В ближайшие дни вернем все вплоть до последнего снаряда", – говорится в сообщении.

Фото трофейной техники сегодня также опубликовал в Facebook Генштаб ВСУ.

"Российская Федерация продолжает уверенно "поставлять" оружие, технику и боеприпасы для ВСУ", – прокомментировали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tTjDGZwvaEiMmUzYTZBUBqW84N3Kwm2CWoHE6VLTWDDNYDYmjCRE71nhxBRmgbMvl

https://www.facebook.com/30brigade/posts/pfbid0mCcbB5gxn8KWtoaGhbviEcFatbk51pNWSz7N9tKcVCDzaNovyrVMntaw8MGvi89Tl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории. 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили практически всю территорию региона.

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team на 11 сентября, российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

Британская разведка отмечала, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия.

Теги: оружие, Генштаб ВСУ, Министерство обороны Украины, военная техника, боеприпасы, артиллерия, Минобороны, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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