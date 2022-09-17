"Получили в подарок от РФ тысячи тонн боеприпасов, вернем все". Минобороны Украины потроллило оккупантов

"На прошлой неделе украинская армия получила тысячи тонн боеприпасов в подарок от вооруженных сил РФ. Обратите внимание, что мы не принимаем подарки от убийц, мучителей, мародеров или насильников. В ближайшие дни вернем все вплоть до последнего снаряда", – говорится в сообщении.
In the past week, the #UAarmy received thousands of tons of ammunition as a gift from the Armed Forces of * Please note that we do not accept gifts from murderers, torturers, looters, or rapists. In the coming days, we will return everything, right down to the last shell. pic.twitter.com/F51VQTtJgZ— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 16, 2022
Фото трофейной техники сегодня также опубликовал в Facebook Генштаб ВСУ.
"Российская Федерация продолжает уверенно "поставлять" оружие, технику и боеприпасы для ВСУ", – прокомментировали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории. 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили практически всю территорию региона.
По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team на 11 сентября, российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники.
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
Британская разведка отмечала, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия.