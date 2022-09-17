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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 200 оккупантов, три крылатые ракеты и самолет – Генштаб

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ВСУ продолжают уничтожать захватчиков и их технику
ВСУ продолжают уничтожать захватчиков и их технику
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 54 250 российских оккупантов. Об этом 17 сентября сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 200 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2202 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4701 (+11);
  • артиллерийские системы – 1306 (+4);
  • РСЗО – 312;
  • средства ПВО – 168;
  • самолеты – 251 (+1);
  • вертолеты – 216;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3);
  • крылатые ракеты – 236 (+3);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3571 (+21);
  • специальная техника – 121.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TszQkjtAi3K8HH8uZsQLoQKounWzc2N5edQuYipntwwE15RkvNn1BK5wHdEuxeHNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: самолет, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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