В Херсонской области оккупанты жалуются, что вернуться домой могут только ранеными или убитыми – Генштаб ВСУ

В ВСУ сообщали, что подвинули линию фронта на юге Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Военнослужащие подразделений тактического звена противника, которые действуют в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо через ранение, либо гибель", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в результате успешных действий украинской армии "враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов".

"Противник вводит режим усиленной безопасности на южнобугском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам", – объяснили в ВСУ.

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