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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты жалуются, что вернуться домой могут только ранеными или убитыми – Генштаб ВСУ

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В ВСУ сообщали, что подвинули линию фронта на юге
В ВСУ сообщали, что подвинули линию фронта на юге
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На юге Украины российские оккупанты понимают бесперспективность дальнейшего наступления и ищут пути вернуться в Россию. Об этом проинформировал 16 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Военнослужащие подразделений тактического звена противника, которые действуют в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо через ранение, либо гибель", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в результате успешных действий украинской армии "враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов".

"Противник вводит режим усиленной безопасности на южнобугском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SneVpjbcyuHB7kMC1THeBP5fjKyE7pdnBNfzMTcFJ7PeyXa5pibeWViaYVsooGRJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

16 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля в Украине уничтожено около 54 050 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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