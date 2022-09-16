В Херсонской области оккупанты жалуются, что вернуться домой могут только ранеными или убитыми – Генштаб ВСУ

"Военнослужащие подразделений тактического звена противника, которые действуют в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо через ранение, либо гибель", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что в результате успешных действий украинской армии "враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов".
"Противник вводит режим усиленной безопасности на южнобугском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".
16 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля в Украине уничтожено около 54 050 оккупантов.