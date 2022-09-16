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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Потери врага уточняются". Генштаб ВСУ рассказал об атаках оккупантов и ударах по врагу с воздуха и земли

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ВСУ начали контрнаступление
ВСУ начали контрнаступление
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно атаковали позиции украинской армии возле пяти населенных пунктов Донецкой области. Об этом проинформировал 16 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им потери, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник обстреливает их позиции вдоль линии столкновения, "проводит мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводит резервы, ведет воздушную разведку".

"В течение текущих суток авиация сил обороны поразила четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника и один опорный пункт. Потери врага уточняются. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БПЛА оккупантов", – рассказали в ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что российских оккупантов уничтожают и с применением ракет и артиллерии.

"В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали два района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SneVpjbcyuHB7kMC1THeBP5fjKyE7pdnBNfzMTcFJ7PeyXa5pibeWViaYVsooGRJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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