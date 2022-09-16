"Потери врага уточняются". Генштаб ВСУ рассказал об атаках оккупантов и ударах по врагу с воздуха и земли

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им потери, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник обстреливает их позиции вдоль линии столкновения, "проводит мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводит резервы, ведет воздушную разведку".

"В течение текущих суток авиация сил обороны поразила четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника и один опорный пункт. Потери врага уточняются. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БПЛА оккупантов", – рассказали в ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что российских оккупантов уничтожают и с применением ракет и артиллерии.

"В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали два района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются", – объяснили в ВСУ.

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