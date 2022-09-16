ВСУ ударили по логистическим узлам и понтонным переправам оккупантов и отбили атаки россиян возле шести населенных пунктов – Генштаб

За сутки украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также пяти позиций комплексов противовоздушной обороны.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два российских беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника", – отметили в Генштабе.

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