ВСУ ударили по логистическим узлам и понтонным переправам оккупантов и отбили атаки россиян возле шести населенных пунктов – Генштаб

"Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также пяти позиций комплексов противовоздушной обороны.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два российских беспилотника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.