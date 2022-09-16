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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по логистическим узлам и понтонным переправам оккупантов и отбили атаки россиян возле шести населенных пунктов – Генштаб

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За сутки украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника
За сутки украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки россиян возле шести населенных пунктов. Об этом 16 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также пяти позиций комплексов противовоздушной обороны.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два российских беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02WFGNboQWZGLqHoc1Lt2ahjA4mJfQENcMUawFYjeEUW4UVD3dTKwKgCD9uGeTe5A3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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