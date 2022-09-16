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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Ермак обсудили с Милли и Салливаном потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий

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Залужный и Ермак поблагодарили США за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, отметили в ОПУ
Залужный и Ермак поблагодарили США за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак в рамках постоянного диалога провели 15 сентября телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены меры, предпринимаемые Украиной для деоккупации своих территорий.

"Джейк Салливан и Марк Милли поздравили Украину с успешным проведением контрнаступательной операции в Харьковской области, в результате которой были освобождены почти 400 городов и сел, – говорится в сообщении. – Стороны обстоятельно обсудили обеспечение и потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий".

Указывается, что Ермак во время беседы отметил "российские ракетно-террористические удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины".

По его словам, Украина должна "как можно скорее получить надежные гарантии безопасности для предотвращения дальнейшей агрессии".

"Андрей Ермак и Валерий Залужный поблагодарили США, президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, а также свободу всей Европы", – подчеркнули в ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

По словам главы ОВА Олега Синегубова, под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.

Теги: Россия, США, Украина, переговоры, Харьковская область, агрессия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Марк Милли, инфраструктура, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Джейк Салливан, деоккупация, контрнаступление
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