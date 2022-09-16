Залужный и Ермак обсудили с Милли и Салливаном потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены меры, предпринимаемые Украиной для деоккупации своих территорий.
"Джейк Салливан и Марк Милли поздравили Украину с успешным проведением контрнаступательной операции в Харьковской области, в результате которой были освобождены почти 400 городов и сел, – говорится в сообщении. – Стороны обстоятельно обсудили обеспечение и потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий".
Указывается, что Ермак во время беседы отметил "российские ракетно-террористические удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины".
По его словам, Украина должна "как можно скорее получить надежные гарантии безопасности для предотвращения дальнейшей агрессии".
"Андрей Ермак и Валерий Залужный поблагодарили США, президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, а также свободу всей Европы", – подчеркнули в ОПУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.