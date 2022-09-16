Залужный и Ермак обсудили с Милли и Салливаном потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий

Залужный и Ермак поблагодарили США за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены меры, предпринимаемые Украиной для деоккупации своих территорий.

"Джейк Салливан и Марк Милли поздравили Украину с успешным проведением контрнаступательной операции в Харьковской области, в результате которой были освобождены почти 400 городов и сел, – говорится в сообщении. – Стороны обстоятельно обсудили обеспечение и потребности ВСУ для продолжения деоккупации украинских территорий".

Указывается, что Ермак во время беседы отметил "российские ракетно-террористические удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины".

По его словам, Украина должна "как можно скорее получить надежные гарантии безопасности для предотвращения дальнейшей агрессии".

"Андрей Ермак и Валерий Залужный поблагодарили США, президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, а также свободу всей Европы", – подчеркнули в ОПУ.

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