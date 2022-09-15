Офис президента Украины: Удары по критической инфраструктуре – доказательство, что Россия – синоним подлости

Такое мнение 15 сентября в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости, – написал Подоляк. – Каждая попытка терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников: ПВО, танки, дроны, БМП".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

15 сентября около 17.00 Вилкул проинформировал об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки. Он отметил, что всего было два пролета.