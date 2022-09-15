Вилкул от имени общины Кривого Рога потребовал признать Россию страной-террористом

Россияне ударили крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Кривбасса, связанным исключительно с гражданским населением, отметил Вилкул Фото: president.gov.ua

Об этом в Facebook сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Вновь террористический акт. Удары крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Кривбасса, связанным исключительно с гражданским населением. Без потерь", – написал он.

По словам Вилкула, в Кривом Роге уже реализуется "план по ликвидации последствий разрушительного удара, задействованы все аварийные и спасательные службы, ресурсы коммунальных и промышленных предприятий".

"От имени территориального общества Кривого Рога мы уже не просим, а требуем от цивилизованных стран мира признать Россию страной-террористом!" – резюмировал глава Криворожской военной администрации.

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