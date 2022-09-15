Вилкул от имени общины Кривого Рога потребовал признать Россию страной-террористом

Об этом в Facebook сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Вновь террористический акт. Удары крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Кривбасса, связанным исключительно с гражданским населением. Без потерь", – написал он.
По словам Вилкула, в Кривом Роге уже реализуется "план по ликвидации последствий разрушительного удара, задействованы все аварийные и спасательные службы, ресурсы коммунальных и промышленных предприятий".
"От имени территориального общества Кривого Рога мы уже не просим, а требуем от цивилизованных стран мира признать Россию страной-террористом!" – резюмировал глава Криворожской военной администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.
15 сентября около 17.00 Вилкул проинформировал об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки. Он отметил, что всего было два пролета.