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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира

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По словам Зеленского, в гарантиях должно быть "все то, чего у нашего государства не было раньше и почему Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины"
По словам Зеленского, в гарантиях должно быть "все то, чего у нашего государства не было раньше и почему Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины"
Фото: president.gov.ua

Гарантии безопасности Украины, которые разрабатывает международная группа, предполагает четкие и юридически обязательные шаги гарантов и превентивные действия, направленные на недопущение войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Есть результат в нашей работе над гарантиями безопасности для нашего государства", – сказал президент. 

Он отметил, что сегодня был презентован пакет рекомендаций международной группы под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые дадут украинцам покой и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины. Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира", – заявил Зеленский. 

По его словам, необходимо, чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, "кто, как и когда должен реагировать", если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины – санкциями, снабжением оружия, материальной и финансовой поддержкой.

Он подчеркнул, что в документах должны быть "четкие и юридически обязательные шаги", конкретные и своевременные действия, в частности, направленные на недопущение войны – "то есть, все то, чего у нашего государства не было раньше и почему Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины".

"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и коалицией мира, который будет длиться постоянно", – резюмировал Зеленский. 

Согласно рекомендациям международной группы, гарантии безопасности будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности.

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа стран-гарантов может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, широкая группа международных партнеров, включая Японию и Южную Корею, должна поддержать набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях, которые будут автоматически вводиться в случае новой российской агрессии. 

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

24 мая в Давосе во время Международного экономического форума Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.

Теги: санкции, агрессия, военная помощь, коалиция, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, безопасность, Андрей Ермак, соглашение
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