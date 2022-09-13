Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира

По словам Зеленского, в гарантиях должно быть "все то, чего у нашего государства не было раньше и почему Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины" Фото: president.gov.ua

"Есть результат в нашей работе над гарантиями безопасности для нашего государства", – сказал президент.

Он отметил, что сегодня был презентован пакет рекомендаций международной группы под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые дадут украинцам покой и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины. Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира", – заявил Зеленский.

По его словам, необходимо, чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, "кто, как и когда должен реагировать", если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины – санкциями, снабжением оружия, материальной и финансовой поддержкой.

Он подчеркнул, что в документах должны быть "четкие и юридически обязательные шаги", конкретные и своевременные действия, в частности, направленные на недопущение войны – "то есть, все то, чего у нашего государства не было раньше и почему Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины".

"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и коалицией мира, который будет длиться постоянно", – резюмировал Зеленский.

Согласно рекомендациям международной группы, гарантии безопасности будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности.

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа стран-гарантов может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, широкая группа международных партнеров, включая Японию и Южную Корею, должна поддержать набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях, которые будут автоматически вводиться в случае новой российской агрессии.