Лидер ЛДПР Госдумы проект о рекомендациях по гарантиям безопасности Украины назвал "эскалацией"

Он назвал документ проектом о "вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт", подчеркнув, что он только закрепит санкционное давление на Россию со стороны Запада.
Отдельного Слуцкий отметил пункт, в котором говорится, что Украина не отменяет намерения вступить в НАТО", заявив, что так называемая "спецоперация была правильным решением", и будет продолжена.
Сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому представили наработанные рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать основой документа под названием "Киевский договор по безопасности". Он заявил, что рекомендации подготовлены на высоком уровне, и должны стать основой будущего договора по безопасности.
Документ был разработан международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины, сопредседателями которой являются глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
24 мая в Давосе во время Международного экономического форума Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.
13 сентября он в Офисе президента представил рекомендации по безопасности. Согласно документу, самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Как сказано в проекте, для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных Вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации.