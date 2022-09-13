Лидер ЛДПР Госдумы проект о рекомендациях по гарантиям безопасности Украины назвал "эскалацией"

Он назвал документ проектом о "вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт", подчеркнув, что он только закрепит санкционное давление на Россию со стороны Запада.

Отдельного Слуцкий отметил пункт, в котором говорится, что Украина не отменяет намерения вступить в НАТО", заявив, что так называемая "спецоперация была правильным решением", и будет продолжена.

Сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому представили наработанные рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать основой документа под названием "Киевский договор по безопасности". Он заявил, что рекомендации подготовлены на высоком уровне, и должны стать основой будущего договора по безопасности.

Документ был разработан международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины, сопредседателями которой являются глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.