"Многолетние стабильные инвестиции". Ермак и Расмуссен презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины

"Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства. С помощью союзников Украина успешно противостоит этому нашествию. Однако – этого нельзя не отметить – решение нередко приходилось принимать ad hoc [конкретно по этому случаю], а разработка механизмов этой помощи требовала много времени, которого всегда не хватает на войне и которое оплачивается болью, кровью и жизнями", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности является средством обеспечения безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

"Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал [президенту РФ] Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется и что его война бесполезна. Это дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это нужно", – отметил Расмуссен.

Предлагаемые рекомендации предусматривают, что самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных Вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации, говорится в документе. Рекомендации предусматривают многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского союза и НАТО.

Согласно рекомендациям, гарантии безопасности должны быть утвердительными, четко сформулированными и определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

Предусматривается, что договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. В частности, в эту группу могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Балтии, Центральной и Восточной Европы.