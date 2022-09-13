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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Многолетние стабильные инвестиции". Ермак и Расмуссен презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины

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Принятие гарантий по безопасности даст Путину сигнал, что его война бесполезна, заявил Расмуссен на презентации рекомендаций
Принятие гарантий по безопасности даст Путину сигнал, что его война бесполезна, заявил Расмуссен на презентации рекомендаций 
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые были разработаны по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства. С помощью союзников Украина успешно противостоит этому нашествию. Однако – этого нельзя не отметить – решение нередко приходилось принимать ad hoc [конкретно по этому случаю], а разработка механизмов этой помощи требовала много времени, которого всегда не хватает на войне и которое оплачивается болью, кровью и жизнями", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности является средством обеспечения безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

"Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал [президенту РФ] Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется и что его война бесполезна. Это дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это нужно", – отметил Расмуссен. 

Предлагаемые рекомендации предусматривают, что самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных Вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации, говорится в документе. Рекомендации предусматривают многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского союза и НАТО.

Согласно рекомендациям, гарантии безопасности должны быть утвердительными, четко сформулированными и определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

Предусматривается, что договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. В частности, в эту группу могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

24 мая в Давосе Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности. 

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Турция, НАТО, Польша, ООН, Великобритания, Италия, Канада, Андерс Фог Расмуссен, агрессия, Европа, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Андрей Ермак
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