Залужный и Ермак обсудили поддержку Украины с начштаба обороны Британии и советником британского правительства

Об этом проинформировал сайт ОП.
В релизе сказано, что стороны "подробно обсудили дальнейшую поддержку Украины в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации".
Других деталей в Офисе президента не сообщили. Ермак, комментируя разговор, написал в Telegram: "Поддержка Украины, победа над Россией и наказание агрессора за военные преступления – это наша цель".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июле Радакин и Залужный встречались в Украине (британский адмирал совершил не анонсированный визит).
До личной встречи начштаба Британии и Залужный общались по телефону. Кроме того, Радакин публично выражал уверенность, что Россия никогда не сможет взять под свой контроль Украину.