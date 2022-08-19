Залужный и Ермак обсудили поддержку Украины с начштаба обороны Британии и советником британского правительства

Залужный и Ермак обсудили с собеседниками поддержку Украины Фото: president.gov.ua

Об этом проинформировал сайт ОП.

В релизе сказано, что стороны "подробно обсудили дальнейшую поддержку Украины в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации".

Других деталей в Офисе президента не сообщили. Ермак, комментируя разговор, написал в Telegram: "Поддержка Украины, победа над Россией и наказание агрессора за военные преступления – это наша цель".

Война России против Украины. Главное (обновляется)