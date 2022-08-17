Ермак ожидает появления первого документа о гарантиях безопасности в ближайшее время

"Сейчас продолжается работа над первым документом, первыми рекомендациями по гарантиям безопасности. Могу сказать, что работа непростая, но я думаю, что за недолгое время появится очень мощный документ. Работа продолжается", – сказал он.
Ермак ожидает, что к группе по вопросам гарантий, которая занимается подготовкой в том числе этого документа, присоединятся новые эксперты и "скоро мы сможем говорить о конкретных результатах". Возглавляют эту группу Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.
На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.
В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля. В тот день Ермак говорил, что группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.