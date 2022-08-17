Ермак ожидает появления первого документа о гарантиях безопасности в ближайшее время

Ермак сказал, что работа над первыми рекомендациями по гарантиям безопасности Украины еще не завершена Фото: president.gov.ua

"Сейчас продолжается работа над первым документом, первыми рекомендациями по гарантиям безопасности. Могу сказать, что работа непростая, но я думаю, что за недолгое время появится очень мощный документ. Работа продолжается", – сказал он.

Ермак ожидает, что к группе по вопросам гарантий, которая занимается подготовкой в том числе этого документа, присоединятся новые эксперты и "скоро мы сможем говорить о конкретных результатах". Возглавляют эту группу Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.