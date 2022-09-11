Ермак: Эта война должна изменить отношение членов НАТО к перспективе членства Украины

Ермак отметил, что присоединение Украины усилит НАТО, поэтому страны – члены Альянса должны быть заинтересованы в членстве Украины Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Украина никогда не отказывалась от своей перспективы и желания присоединиться к НАТО. И мне кажется, что эта война – мужество нашей нации и героизм наших воинов, а также наша возможность бороться, а сегодня уже не только обороняться, но и деоккупировать наши территории – должна изменить отношение членов НАТО к перспективе членства Украины”, – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что присоединение Украины усилит НАТО, поэтому страны – члены Альянса должны быть заинтересованы в членстве Украины.

Также глава Офиса президента сказал, что гарантии безопасности Украины до вступления страны в НАТО должны распространяться на всю ее территорию.

"Я абсолютно уверен, что [президент РФ Владимир] Путин зайдет так далеко, насколько ему позволит мир. И это очень важно понимать. Наша позиция в любом случае такова, что гарантии безопасности должны распространяться на всю территорию в международно-признанных границах", – заявил Ермак.

По его словам, на сегодняшний день Украина стала одной из самых влиятельных стран мира.

"Украина стала форпостом демократии, борьбы за принципы, за идеалы, за свободу. Сегодня Украина действительно заслуживает того, чтобы после этой войны иметь четкие гарантии безопасности", – резюмировал Ермак.

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