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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Эта война должна изменить отношение членов НАТО к перспективе членства Украины

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Ермак отметил, что присоединение Украины усилит НАТО, поэтому страны члены Альянса должны быть заинтересованы в членстве Украины
Ермак отметил, что присоединение Украины усилит НАТО, поэтому страны – члены Альянса должны быть заинтересованы в членстве Украины
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Успешное противостояние Вооруженных сил Украины российским оккупантам должно изменить отношение стран – членов НАТО к перспективе присоединения Украины к Альянсу. Об этом 10 сентября во время выступления на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, говорится на сайте YES.

"Украина никогда не отказывалась от своей перспективы и желания присоединиться к НАТО. И мне кажется, что эта война – мужество нашей нации и героизм наших воинов, а также наша возможность бороться, а сегодня уже не только обороняться, но и деоккупировать наши территории – должна изменить отношение членов НАТО к перспективе членства Украины”, – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что присоединение Украины усилит НАТО, поэтому страны – члены Альянса должны быть заинтересованы в членстве Украины.

Также глава Офиса президента сказал, что гарантии безопасности Украины до вступления страны в НАТО должны распространяться на всю ее территорию.

"Я абсолютно уверен, что [президент РФ Владимир] Путин зайдет так далеко, насколько ему позволит мир. И это очень важно понимать. Наша позиция в любом случае такова, что гарантии безопасности должны распространяться на всю территорию в международно-признанных границах", – заявил Ермак.

По его словам, на сегодняшний день Украина стала одной из самых влиятельных стран мира.

"Украина стала форпостом демократии, борьбы за принципы, за идеалы, за свободу. Сегодня Украина действительно заслуживает того, чтобы после этой войны иметь четкие гарантии безопасности", – резюмировал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: Украина, НАТО, YES, война России против Украины, Андрей Ермак, членство
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