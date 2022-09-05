Авиапатруль НАТО на прошлой неделе шесть раз сопровождал самолеты России над Литвой

С 29 августа по 4 сентября истребители стран НАТО шесть раз взлетали для сопровождения самолетов РФ, нарушающих воздушное пространство страны Фото: kam.lt

30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили плана полета и не выходили на связь с диспетчерами. Еще один российский самолет – Ан-72 – был с включенным транспондером.

31 августа аналогичная ситуация с двумя Су-35 и одним Ан-72 повторилась четырежды.

На следующий день, 1 сентября, воздушное пространство над Балтийским морем нарушили два пассажирских самолета Ил-96 и два Су-35. Позже к ним "присоединились" еще два российских истребителя. В тот же день патрули НАТО сопровождали один Ил-96 и еще два Су-27.

Во всех случаях российские самолеты либо залетали в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.

Также 4 сентября истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали самолет C-551, летевший по маршруту Испания – Германия (Кельн). Самолет не выполнял полет согласно плану полета, не поддерживал связь, сработал радиолокационный ретранслятор. Этот самолет разбился у побережья Латвии.