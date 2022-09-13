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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они должны стать основой будущего договора". Зеленский ознакомился с рекомендациями по гарантиям безопасности

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Зеленскому представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины
Зеленскому представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателями международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины – руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Главе государства представили наработанные группой рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать основой документа под названием "Киевский договор по безопасности".

"Я подробно ознакомился с этим документом. Полагаю, что он подготовлен на высоком уровне. Это первый, но очень важный шаг. Эти рекомендации должны стать основой будущего договора по безопасности", – подчеркнул Зеленский.

В основе представленных предложений – идея создания коалиции гарантов безопасности Украины, отметил Ермак. Он ожидает, что договор по безопасности объединит основную группу стран-союзников и Украину.

"Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы", – заявил он.

Киевский договор по безопасности будет существенно отличаться от Будапештского меморандума 1994 года, рассказал Расмуссен.

"Речь идет не об обязательстве воздерживаться от каких-либо действий, а наоборот – предоставлять все то, что необходимо Украине для обеспечения ее защиты", – объяснил он.

Предлагаемые рекомендации предусматривают, что самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Как сказано в документе, для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных Вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

24 мая в Давосе во время Международного экономического форума Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.

Теги: США, Германия, Украина, Турция, Польша, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Андерс Фог Расмуссен, российская пропаганда, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Ермак
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