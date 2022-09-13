"Обострение неадекватности". Ермак отреагировал на заявления россиян о гарантиях безопасности Украины

После того, как в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые были разработаны по поручению президента Украины Владимира Зеленского, российские политики пригрозили эскалацией войны в Украине.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендации относительно "Киевского договора по безопасности" назвал "прологом к третьей мировой войне" и пригрозил, что дальнейшее предоставление оружия Киеву приведет к расширению войны.

Глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил, что подготовка Украиной проекта о гарантиях безопасности направлена на "дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации".

Такие заявление российских политиков Ермак назвал "обострением неадекватности".

"То, что делают ВСУ, – это лучший рецепт против шантажа. Гарантии безопасности для Украины – это именно то, что в интересах нашего государства. А россиянам желательно поскорее покинуть территорию Украины и готовиться отвечать за все преступления, авторами которых они являются", – написал Ермак.