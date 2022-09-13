"Обострение неадекватности". Ермак отреагировал на заявления россиян о гарантиях безопасности Украины

После того, как в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые были разработаны по поручению президента Украины Владимира Зеленского, российские политики пригрозили эскалацией войны в Украине.
Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендации относительно "Киевского договора по безопасности" назвал "прологом к третьей мировой войне" и пригрозил, что дальнейшее предоставление оружия Киеву приведет к расширению войны.
Глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил, что подготовка Украиной проекта о гарантиях безопасности направлена на "дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации".
Такие заявление российских политиков Ермак назвал "обострением неадекватности".
"То, что делают ВСУ, – это лучший рецепт против шантажа. Гарантии безопасности для Украины – это именно то, что в интересах нашего государства. А россиянам желательно поскорее покинуть территорию Украины и готовиться отвечать за все преступления, авторами которых они являются", – написал Ермак.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
24 мая в Давосе во время Международного экономического форума Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.
13 сентября он вместе с экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в Офисе президента представил рекомендации по безопасности. Зеленский заявил, что рекомендации подготовлены на высоком уровне, и должны стать основой будущего договора по безопасности. Согласно документу, самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Как сказано в проекте, для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных Вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации.