Медведев пригрозил странам НАТО войной с Россией из-за гарантий безопасности для Украины

Медведев назвал гарантии безопасности "прологом к третьей мировой войне" и выразил уверенность, что страны НАТО побоятся их дать Украине. Он также пригрозил, что дальнейшее предоставление оружия Киеву приведет к расширению войны.

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда", – заявил он.

Медведев начал цитировать Библию, в частности, Откровения Иоанна Богослова, где описывается апокалипсис.

"И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", – написал он.

В Госдуме РФ ранее высказали аналогичную точку зрения. В частности, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий сказал, что подготовка Украиной проекта о гарантиях безопасности направлена на "дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации".

Он также заявил, что так называемая спецоперация "была правильным решением" и будет продолжена.