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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведев пригрозил странам НАТО войной с Россией из-за гарантий безопасности для Украины

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Дмитрий Медведев назвал гарантии безопасности для Украины поводом для третьей мировой войны
Дмитрий Медведев назвал гарантии безопасности для Украины поводом для третьей мировой войны
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рекомендации относительно Киевского договора по безопасности для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов приведут Запад к войне с Россией. Об этом он написал 13 сентября в Telegram.

Медведев назвал гарантии безопасности "прологом к третьей мировой войне" и выразил уверенность, что страны НАТО побоятся их дать Украине. Он также пригрозил, что дальнейшее предоставление оружия Киеву приведет к расширению войны.

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда", – заявил он.

Медведев начал цитировать Библию, в частности, Откровения Иоанна Богослова, где описывается апокалипсис.

"И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", – написал он.

В Госдуме РФ ранее высказали аналогичную точку зрения. В частности, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий сказал, что подготовка Украиной проекта о гарантиях безопасности направлена на "дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации"

Он также заявил, что так называемая спецоперация "была правильным решением" и будет продолжена. 

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

После этого о готовности предоставить гарантии безопасности заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

24 мая в Давосе во время Международного экономического форума глава Офиса президента Андрей Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.

13 сентября Ермак в Офисе президента представил рекомендации по безопасности. Согласно документу, самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора. Как сказано в проекте, для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных Вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, высоко оценил подготовку документа. Он считает, что эти рекомендации должны стать основой будущего договора.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО, российская агрессия, третья мировая война, война России против Украины, безопасность
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